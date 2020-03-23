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tüm uçak seferlerini durdurdu!

Son dakika bilgisine göre Birleşik Arap Emirlikleri () Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm uçak seferlerinin 2 hafta süreyle durdurulacağını açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:45 ABONE OL
BAE tüm uçak seferlerini durdurdu!

Koronavirüs Ortadoğu'da da etkisini gösteriyor. BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, alınan kararın 25 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada, BAE'ye tüm doğrudan ve transit yolcu seferlerinin 2 hafta süreyle askıya alındığı bilgisine yer verildi.

Zorunlu kargo ve tahliye uçuşlarının yasak kapsamına girmediği belirtilen açıklamada, bu uçuşların Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılacağı duyuruldu.

BAE'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı da 153 olarak açıklanmıştı.

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BAE tüm uçak seferlerini durdurdu!
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