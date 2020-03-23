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Bir ülkede daha nedeniyle ilk ölüm! Ülke sınırları 2 yıl boyunca kapalı tutulabilir

Coroanvirüs Avrupa'yı esir aldı. Coronavirüsün möerkez üssü haline gelen 'nın ardından Avrupa'da bir ülkede daha nedeniyle ölüm gerçekleşti. Çek Radyo’nun haberinde, başkent Prag’daki Bulovka Hastanesinde coronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan, Başkanı Roman Prymula, yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında ülke sınırlarının iki yıl süresince kapalı tutulabileceğini, bu zaman zarfında vatandaşların tatillerini ülkelerinde geçirmelerinin daha iyi olacağını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 08:49 ABONE OL
Bir ülkede daha coronavirüs nedeniyle ilk ölüm! Ülke sınırları 2 yıl boyunca kapalı tutulabilir

Çekya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi hayatını kaybetti. Çek Radyo'nun haberinde, başkent Prag'daki Bulovka Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, ülkede virüs bulaşması sonucu yaşamını yitiren ilk hastanın ilerleyen yaşının yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarının da bulunduğu duyuruldu.

ÜLKE SINIRLARI İKİ YIL SÜRESİNCE KAPALI TUTULABİLECEK

Öte yandan, Çekya Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Prymula, yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında ülke sınırlarının iki yıl süresince kapalı tutulabileceğini, bu zaman zarfında vatandaşların tatillerini ülkelerinde geçirmelerinin daha iyi olacağını söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan edilen ülkede, yabancı ülke vatandaşlarının Çekya'ya girmesine müsaade edilmezken maskesiz sokağa çıkılmasına da izin verilmiyor.

Çekya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı bin 120'ye yükseldi, hastalardan 19'u yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

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Bir ülkede daha coronavirüs nedeniyle ilk ölüm! Ülke sınırları 2 yıl boyunca kapalı tutulabilir
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