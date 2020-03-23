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doktordan ile ilgili kan donduran açıklaması! ‘İki saat içinde boğuluyorlar…’

kâbusu her geçen gün dünya üzerindeki etkilerini arttırmaya devam ediyor. 335 binden fazla insanın yakalandığı salgın şu ana kadar 14 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm dünya salgınla ilgili mücadelelerine devam ederken, doktorun yaptığı açıklamalar tüm dünyayı şoke etti. Vaka sayının 16 bine çıktığı Fransa’da binlerce korona hastasının tedavisinde görevli olan doktorlar yaptığı açıklamada, ‘Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin, durum hayal edemeyeceğiniz kadar ciddi’ dedi ve hastanede yaşanan korkunç olayları anlattı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 09:21 ABONE OL
Fransız doktordan corona virüsü ile ilgili kan donduran son dakika açıklaması! ‘İki saat içinde boğuluyorlar…’

Dünya salgını ile mücadele ederken doktorların tarafından yapılan açıklamaları durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Şuana kadar 335 binden fazla insanın yakalandığı salgında 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı corona virüsü ile ilgili gelen açıklamalar ise dünyayı şoke etti. Vaka sayının 16 bine çıktığı Fransa'da binlerce korona hastasının tedavisinde görevli olan doktorlar yaptığı açıklamada, 'Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin, durum hayal edemeyeceğiniz kadar ciddi' dedi ve hastanede yaşanan korkunç olayları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

FRANSIZ DOKTORLARDAN KAN DONDURAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Dünyayı kâbusa çeviren virüsle ilgili tehlikenin boyutunu ortaya çıkaran peş peşe açıklamalar geliyor.

İşte detaylar;

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Fransız doktordan corona virüsü ile ilgili kan donduran son dakika açıklaması! ‘İki saat içinde boğuluyorlar…’
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