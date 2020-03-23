Fransız doktordan corona virüsü ile ilgili kan donduran son dakika açıklaması! ‘İki saat içinde boğuluyorlar…’

Dünya corona virüsü salgını ile mücadele ederken Fransız doktorların tarafından yapılan son dakika açıklamaları durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Şuana kadar 335 binden fazla insanın yakalandığı salgında 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı corona virüsü ile ilgili gelen açıklamalar ise dünyayı şoke etti. Vaka sayının 16 bine çıktığı Fransa'da binlerce korona hastasının tedavisinde görevli olan doktorlar yaptığı açıklamada, 'Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin, durum hayal edemeyeceğiniz kadar ciddi' dedi ve hastanede yaşanan korkunç olayları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

FRANSIZ DOKTORLARDAN KAN DONDURAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Dünyayı kâbusa çeviren virüsle ilgili tehlikenin boyutunu ortaya çıkaran peş peşe açıklamalar geliyor.

İşte detaylar;