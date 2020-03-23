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'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1238'e çıktı

Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1238'e ulaştığını duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:15 ABONE OL
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1238'e çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 135 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1238'e çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 24'ünün durumunun ağır olduğu, 37 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

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İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1238'e çıktı
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