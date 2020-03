Koronavirüsün küresel bilançosu

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs krizinde ciddi önlemlere rağmen ölü ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Son bilanço şöyle;Dünya genelinde ölenlerin sayısı 14 bin 441 olurken, vaka sayısı ise 337 bin 727'yi aştı.Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 261. Vaka sayısı 81 bin 8. Ülkede 4 gündür yeni vaka yok.İran'da 129 kişi daha öldü. Can kaybı 1685'e çıktı. Vaka sayısı 21 bin 638'e yükseldi.İspanya'da, son bir günde 394 ölümle can kaybı 1720 oldu.Belçika'da 75 kişi öldü, vaka sayısı 3 bin 401 oldu.ABD'de 340 ölü, 26 bin 747 vaka var. Ordu güçleri, New York'ta otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ofisinde çalışan bir kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından yaptırdığı test "negatif" çıktı.Kanada'da ölü sayısı 19'a çıktı, vaka sayısı 1298.Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Kolombiya'da, salgından ilk ölüm gerçekleşti.Yunanistan'da salgına karşı bugün saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Tunus'ta, ölenlerin sayısı 3, vaka 60.Mısır'da ölü sayısı 10'a çıktı. Vaka sayısı ise 294.Avustralya'da vaka sayısı 1315.

ORDU NAMAZ VAKİTLERİ