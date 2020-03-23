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ordusu uymayan vatandaşlara helikopterler kullanarak uyardı

ordusu, Korona virüs nedeniyle ülkede ilan edilen olağanüstü hal () uymayan vatandaşlara helikopterler kullanarak uyardı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 09:55 ABONE OL
Lübnan ordusu OHAL uymayan vatandaşlara helikopterler kullanarak uyardı

Lübnan'da, Korona virüs nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar bu yasağa uymuyor. Lübnan ordusu yasağa uymayan vatandaşlara uyarmak için helikopterler kullandı. Başkent Beyrut'un üzerinde helikopterler ile devriye yapan ordu, hoparlörle vatandaşlara evlerinden çıkmaları ve olağanüstü hal'a uymaları uyarısı yaptı. Öte yandan Lübnan'da korona vak'ası sayısının artmasıyla ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Lübnan'da korona virüs nedeniyle şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti, vak'a sayısı 248'e yükseldi.

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Lübnan ordusu OHAL uymayan vatandaşlara helikopterler kullanarak uyardı
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