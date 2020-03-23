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Mahkûmlar ayaklandı: 23 ölü

Giriş Tarihi: 23.3.2020 ABONE OL
Mahkûmlar ayaklandı: 23 ölü
Kolombiya'da bazı hapishanelerde mahkûmlar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle isyan başlattı. Başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede ayaklanan mahkûmlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bogota'da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkûmların, avluya çıkarak hapishane duvarlarına tırmandığı ve "Sokağa çıkıyoruz!" şeklinde bağırdığı görülüyor. Adalet Bakanı Margarita Cabello, ayaklanmada 23 mahkumun öldüğünü, 83 mahkum ve 7 hapishane görevlisinin yaralandığını duyurdu. DIŞ HABERLER
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Mahkûmlar ayaklandı: 23 ölü
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