Şoke eden iddia! Corona virüsü Pasteur Enstitüsünün biyomühendislik çalışması!

İddiayı ortaya atan kişinin Youtube'a koyduğu ve Facebook üzerinden paylaşılan görüntüyü, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi izledi.

Yaklaşık 20 dakika süren görüntüde iddiayı ortaya atan kişi, Pasteur Enstitüsünün virüsle ilgili buluşunu Avrupa'da gerekli makamlara tescil ettirdiğini iddia ederken, Pasteur Enstitüsünün aşısını daha fazla satmak için bunu yaptığı ileri sürdü.

PASTEUR ENSTİTÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun üzerine Pasteur Enstitüsünde görevli araştırmacı Olivier Schwartz, Le Monde gazetesine açıklama yaparak, ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Schwartz, iddiayı ortaya atanların koronavirüsün bir çok tipi olduğu gerçeğini bilmediğini altını çizerek, "Bunlar tamamen fanteziye dayanan hayal ürünü haberler. Haberi yayan, koranavirüsün, kimse tarafından bilinmediğini ortaya atarken, bir çok tip koranavirüs tipi olduğundan bile haberdar bile değil." dedi.

Pasteur Enstitüsünün 2004 yılında koronavirüsü bulduğunu Avrupa'da tescil ettirdiği iddiasıyla ilgili olarak Schwartz, bunun da asılsız olduğunu beirterek, Pasteur Enstitüsü tarafından tescil ettirilenin SARS-CoV virüsü olduğunu ve bunun da bilimsel buluşu korumak adına yapıldığını söyledi. (Euronews)

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