Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Şoke eden iddia! Corona virüsü Pasteur Enstitüsünün biyomühendislik çalışması!

Şoke eden iddia! Corona virüsü biyomühendislik çalışması!

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Ülkeler salgının daha fazla yayılmasını önlemek için birçok tedbir aldı. İlaç ve aşı çalışmaları ise yoğun şekilde devam ediyor. COVID-19 hakkında komplo teorisyenleri de boş durmuyor. Yeni tip corona virüsünün laboratuvarda üretildiği iddiaları birçok kez gündeme gelmişti. Şimdi ise yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Corona virüsünün ’nın dünyaca ünlü Pasteur Enstitüsü tarafından 2004 yılında icat edildiği iddiası sosyal medyada ortalığı karıştırdı.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:33 ABONE OL
Şoke eden iddia! Corona virüsü Pasteur Enstitüsünün biyomühendislik çalışması!

İddiayı ortaya atan kişinin Youtube'a koyduğu ve Facebook üzerinden paylaşılan görüntüyü, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi izledi.

Yaklaşık 20 dakika süren görüntüde iddiayı ortaya atan kişi, Pasteur Enstitüsünün virüsle ilgili buluşunu Avrupa'da gerekli makamlara tescil ettirdiğini iddia ederken, Pasteur Enstitüsünün aşısını daha fazla satmak için bunu yaptığı ileri sürdü.

PASTEUR ENSTİTÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun üzerine Pasteur Enstitüsünde görevli araştırmacı Olivier Schwartz, Le Monde gazetesine açıklama yaparak, ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Schwartz, iddiayı ortaya atanların koronavirüsün bir çok tipi olduğu gerçeğini bilmediğini altını çizerek, "Bunlar tamamen fanteziye dayanan hayal ürünü haberler. Haberi yayan, koranavirüsün, kimse tarafından bilinmediğini ortaya atarken, bir çok tip koranavirüs tipi olduğundan bile haberdar bile değil." dedi.

Pasteur Enstitüsünün 2004 yılında koronavirüsü bulduğunu Avrupa'da tescil ettirdiği iddiasıyla ilgili olarak Schwartz, bunun da asılsız olduğunu beirterek, Pasteur Enstitüsü tarafından tescil ettirilenin SARS-CoV virüsü olduğunu ve bunun da bilimsel buluşu korumak adına yapıldığını söyledi. (Euronews)

Dünya, şoke eden corona virüsü görüntülerini konuşuyor! Onlarca kişiye böyle virüs bulaştırmış | Video

Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında son 24 saat! Coronavirüs dünyayı esir aldı! Almanya'da 2'den fazla kişinin yan yana gelmesi yasaklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şoke eden iddia! Corona virüsü Pasteur Enstitüsünün biyomühendislik çalışması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA