Son dakika: Avrupa'da korkulan oldu! Boris Johnsson'dan açıklama

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs Avrupa'da şiddeli bir biçimde kendini gösteriyor. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 281'e çıkarken hükümetin salgınla mücadele kapsamında yaptığı "sosyal mesafelendirme" uyarısının bazı İngilizler tarafından dikkate alınmadığı görüldü.

DETAY VERMEDİLER

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 artarak 281 oldu. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 18 ila 102 arasında olduğu belirtildi. Vaka sayısı da 635 artarak 5 bin 683'e yükseldi.

18 yaşında hayatını kaybeden gencin sağlık sorunu olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğu görüldü. Bunun üzerine Başbakan Boris Johnson, bir kez daha uyarıda bulundu.

"TEMİZ HAVA KENDİ BAŞINA..."

Kovid-19 nedeniyle günlük yapılan basın toplantısında konuşan Johnson, "Temiz havanın kendi başına size bağışıklılık sağladığını düşünmeyin. Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafelendirme kurallarına uymalısınız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip." dedi.

Defalarca sosyal mesafelendirmenin önemine dikkat çeken Johnson, "Eğer insanlar bunu yapamazlarsa, yapmayacaklarsa, elbette o zaman daha sert önlemler almamız gerekecek. Bunu yapmak istemiyoruz ama gerekli olabilir." diye konuştu.

Johnson, Londra ya da ülkenin tamamının tecrite alınması gibi önlemlerin neden hayata geçirilmediği yönündeki bir soru üzerine ise "doğru zamanda doğru kararların alınması gerektiğini" ifade etti.