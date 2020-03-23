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! Corona virüsü medyaya sıçradı! O ülkede 19 muhabirin testi pozitif çıktı...

Gelen haberine göre; corona virüsü İran Radyo Televizyon Kurumu bünyesinde çalışan 19 muhabire de sıçradı. Muhabirlerin testleri pozitif çıkarken, açıklama İran Radyo Televizyon Kurumu Haber Ajansı (iribnews) Başkanı Mehrdad Seyyid Mehdi'den geldi. Mehdi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İş arkadaşlarım daha genel seçim yorgunluğunu üzerlerinden atamadan, koronavirüs cephesinin en ön saflarında yer aldılar. Defalarca tehlikeli yerlerde çalışmışlardı. IRIB çalışanlarından koronavirüse yakalanan 19 arkadaşımıza acil şifalar diliyorum." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 14:16 ABONE OL
Son dakika! Corona virüsü medyaya sıçradı! O ülkede 19 muhabirin testi pozitif çıktı...

İran Radyo Televizyon Kurumunda (IRIB) çalışan 19 muhabirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İran Radyo Televizyon Kurumu Haber Ajansı (iribnews) Başkanı Mehrdad Seyyid Mehdi, bazı meslektaşlarının Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyurdu.

19 MUHABİR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Mehdi, paylaşımında, "İş arkadaşlarım daha genel seçim yorgunluğunu üzerlerinden atamadan, koronavirüs cephesinin en ön saflarında yer aldılar. Defalarca tehlikeli yerlerde çalışmışlardı. IRIB çalışanlarından koronavirüse yakalanan 19 arkadaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.

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Son dakika! Corona virüsü medyaya sıçradı! O ülkede 19 muhabirin testi pozitif çıktı...
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