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Son dakika... Coronavirüs toplantı! Önemli kararlar açıklanacak

Coronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı Coronavirüs , saat 13.30'da toplandı. Hastalığın seyri, mücadele, karantina süreç ve bölgeleri ile Çin'den gelen hızlı test kitlerinin kullanımına ilişkin kararlar alınacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından 'nın açıklama yapması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 14:09 ABONE OL
Son dakika... Coronavirüs Bilim Kurulu toplantı! Önemli kararlar açıklanacak

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Bilim Kurulu toplantısında, yeni tip Coronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

13.30'DA TOPLANTI BAŞLADI

Kritik toplantının 13.30'da başladığı bildirilirken toplantıda Coronavirüs bulaşma durumunun seyri, karantina bölge ve süreçleriyle ilgili kararların yanısıra yerli üretim olanların yanı sıra Çin'den gelen hızlı test kitlerinin kullanımına ilişkin de görüşmeler olacak.

Toplantı sonunda Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor...

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Son dakika... Coronavirüs Bilim Kurulu toplantı! Önemli kararlar açıklanacak
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