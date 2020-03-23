Son dakika: Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 kişi artarak 860'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 kişi artarak 860'a yükseldi.

SAYI DÜN 674'TÜ

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1559 artışla 16 bin 18'e yükseldiğini belirtti.

Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 1746'ya çıktığını aktaran Salomon, 2 bin 200 kişinin tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Jerome Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 674'e yükseldiğini duyurdu.

Ölenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstünde olduğunu belirten Salomon, ülkede herkese virüs testi yaptırmadıkları için vaka sayısının daha yüksek olabileceğini söyledi.

Salomon, Almanya, Lüksemburg ve İsviçre'nin virüsü taşıyan ve ağır durumda olan bazı Fransızları hastanelerinde kabul edeceklerini belirtti, bu ülkelere teşekkür etti.

Bu nakillerinin helikopter ile yapılacağını ifade eden Salomon, ülkede toplam 120 laboratuvarın virüs testi yapmak için hazır hale getirildiğini kaydetti.

Bu arada yetkililer, salı gününden bu yana ülke genelinde serbest dolaşımı sınırlandıran uygulamayı ihlal eden 91 bin 824 kişiye 135'er avro ceza verildiğini bildirdi. Ülkede 6 valiliğin belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirdiği ifade edildi.