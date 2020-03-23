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Haberi: Corona virüsü 2004 yılında üretildi! Pasteur Enstitüsü ile ilgili sosyal medyayı sallayan iddia!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 350 bin kişide görülen virüs 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün tedavisi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sosyal medyada ortaya atılan o iddia gündemi değiştirdi. Sosyal medyada bir kullanıcının ortaya attığı videoda merkezi Paris'te olan Pasteur Enstitüsü'nün 2004 yılında corona virüsünü ürettiği iddia edildi. Milyonlarca insanın paylaştığı o görüntüler ile ilgili Pasteur Enstitüsü’nden son dakika açıklaması geldi!

Giriş Tarihi: 23.3.2020 15:30 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü 2004 yılında üretildi! Pasteur Enstitüsü ile ilgili sosyal medyayı sallayan iddia!

Dünyanın teyakkuza geçtiği corona virüsü salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 350 bin civarında insanda görülen corona virüsü 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Fransa'nın saygın bilim ve araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü'nün corona virüsünü 2004 yılında geliştirdiğine yönelik bir iddia sosyal medyada gündem oldu… YouTube ve Facebook üzerinde paylaşım rekoru kıran ve milyonlarca insanın izlediği iddia sosyal medyada yeni komplo teorilerinin de ortaya çıkmasına sebep oldu. Öte yandan milyonlarca insanın konuştuğu o görüntüler ile ilgili Pasteur Enstitüsü'nden son dakika açıklaması geldi.

CORONA VİRÜSÜ 2004 YILINDA ÜRETİLDİ! SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN İDDİA!

İsmini mikrobiyolog Louis Pasteur'dan alan Pasteur Enstitüsü hakkında Fransızca konuşan bir adam, 20 dakika boyunca enstitünün 2004 yılında corona virüsünü geliştirdiğini ve virüsle ilgili Avrupa'da aldığı patentleri anlatıyor. Geçen yıl Fransa'yı karıştıran sarı yelekliler gösterilerine de katıldığını söyleyen adam, Pasteur Enstitüsü'nün aşısını daha fazla satmak için böyle bir hamle yaptığını iddia etti.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü 2004 yılında üretildi! Pasteur Enstitüsü ile ilgili sosyal medyayı sallayan iddia!
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