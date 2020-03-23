Coronavirüsü kabusu dünyayı etkisi altına aldı. Virüs nedeniyle son açıklanan verilere göre 14 bin 641 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 336 binlere ulaştı. Çin'de başlayan fakat daha sonra merkez üssü Avrupa olan virüsle mücadele kapsamında ülkeler tedbirlerini art arda açıklıyor. Şu ana kadar İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 476'ya yükseldi. Bu rakam İspanya'da ise bin 772 olarak duyuruldu. Avrupa'da sağlık sistemi çökerken insanlar adeta ölüme terk edildi.

VİRÜSÜN İKİ YENİ HAYATİ BELİRTİSİ

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de 30 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada son 24 saatte yaşananları paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan haberi şu sözlerle duyurdu: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Virüsün belirtilerini hemen hemen herkes öğrenirken dikkat çeken bir açıklama da İngiltere'den geldi. Virüsün iki hayati tehlikesine dikkat çekildi.

İşte corona virüsün iki yeni hayati belirtisi: