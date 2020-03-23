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haberi: 'dan 'ye bir suçlaması daha: Tek çözüm var...

! Muhammed Cevad , 'yi ile mücadeleyi engellemek ile suçladı. Zarif, "İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır. " dedi. Hamaney de, ABD'yi virüsü yaymak ile suçlamıştı. Hamaney, ABD'nin ilaç teklifini reddetiklerini de duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:28 ABONE OL
Son dakika haberi: İran'dan ABD'ye bir coronavirüs suçlaması daha: Tek çözüm var...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadeleyi "engellediğini" ifade etti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılardan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır. Ahlaki ve pratik tedbirlerin uygulanması zorunludur."

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükselmişti.

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Son dakika haberi: İran'dan ABD'ye bir coronavirüs suçlaması daha: Tek çözüm var...
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