Son dakika haberi:18 yaşında coronavirüsten ölüm! İngiltere'den korkutan haber...

Dünyada coronavirüs nedeniyle ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere'den gelen son dakika habere göre, 18 yaşındaki bir genç coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilirken, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta olduğu vurgulandı.

18 YAŞINDA CORONAVİRÜSTEN ÖLÜMİngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki en genç koronavirüs (Covid-19) hastası yaşamını yitirdi.

İngiltere Sağlık Servisi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, 18 yaşındaki koronavirüs hastasının Coventry Üniversite Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastanın başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilirken, İngiltere'de virüs sebebiyle hayatını kaybeden en genç hasta olduğu vurgulandı.

BAŞBAKAN BORİS JOHNSON: 2 METRE KURALINA UYALIM

Covid-19 sebebiyle günlük gerçekleştirdiği basın toplantısına açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ''Birbirimize 2 metreden fazla yaklaşmamalıyız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip" açıklamasını yaptı.

Yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafelendirme uygulamasına uyulmadığı takdirde daha sert yaptırımlar uygulamamız gerekecek'' açıklamalarında bulundu.

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