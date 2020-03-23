Son dakika: İngiltere’den kritik coronavirüs kararı

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Virüs Çin'de ortaya çıksa da en çok İtalya'da can kaybına sebep oldu ve Dünya Sağlık Örgütü virüsün merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladı.

İNGİLTERE'DEN FLAŞ KARAR

İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un korona-virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.