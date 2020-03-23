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Son dakika: ’den kritik coronavirüs kararı

Son Dakika Haberi: İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. Başbakanı Boris Johnson'un korona-virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 18:10 ABONE OL
Son dakika: İngiltere’den kritik coronavirüs kararı

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Virüs Çin'de ortaya çıksa da en çok İtalya'da can kaybına sebep oldu ve Dünya Sağlık Örgütü virüsün merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladı.

İNGİLTERE'DEN FLAŞ KARAR

İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un korona-virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.

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Son dakika: İngiltere’den kritik coronavirüs kararı
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