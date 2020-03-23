Sylvia Browne'un kehaneti doğru çıktı

ABD'li medyum ve yazar Sylvia Browne'un 2005'te kaleme aldığı "Kehanetler" adlı kitabında yer alan koronavirüs benzeri bir hastalıkla alakalı bilgiler, gelecekle ilgili kenanetlerde bulunan yazarı bir anda sosyal medyanın odak noktası haline getirdi. 15 sene önce kaleme alınan kitapta "2020'lerde akciğerleri etkileyen zatürre benzeri bir hastalığın dünyaya yayılacağı" yazıyor. 2005 ile 2100 arasında dünyada yaşanacak olayların tahmin edildiği kitabın 210'uncu sayfasında yazanlar, günümüzde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla birebir benzerlik gösteriyor. DIŞ HABERLER