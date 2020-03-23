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Uyanıklığın böylesi! Zenginlere coronavirüs testi satıp servet kazandı

'de herhangi bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmamış test kitlerini, aldığı fiyatın üç katına zengin müşterilerine satan Mark Ali adlı doktor, resmen servet kazandı. Bu satış sonucunda bir hafta içinde tam 2 buçuk milyon sterlin (19 milyon TL) kazandığı belirtilen 'ye, Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth'ten sert tepki geldi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 17:45 ABONE OL
Uyanıklığın böylesi! Zenginlere coronavirüs testi satıp servet kazandı

2 BUÇUK MİLYON STERLİN

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Doktor Mark Ali'nin özel kliniğinde, kendilerine coronavirüs bulaşmasından korumuş insanlara 375 sterlin karşılığında 6.600'den fazla virüs test kiti sattığı iddia ediliyor. Doktor Ali'nin bu test kitlerini satarak tek bir haftada 2 buçuk milyon sterlin komisyon aldığı belirtiliyor.

3 KATINA SATTI

Doktor Mark Ali'nin Randox Laboratuvarı tarafından Kuzey İrlanda'da üretilen test kitlerini kendi kliniğinde sattığı iddia ediliyor. Bu laboratuvar, Doktor Ali'nin 375 sterline sattığı test kitlerini 120 sterlinden satıyor. Bu arada testler henüz İngiltere Halk Sağlığı kuruluşu tarafından onaylanmış değil.

İNGİLTERE'DE OLAY OLDU

Bu iddialar üzerine açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth şu ifadeleri kullandı: "Bu eşi görülmemiş bir halk sağlığı krizi. İnsanlar böyle vurgunculuk yapan insanlardan tiksinecekler."

İLK KEZ KONUŞTU

Doktor Mark Ali kendisine yöneltilen sorular üzerine ise yapmış olduğu işi reddederek, kârının 2.5 milyon sterlin olup olmadığını bilmediğini söyledi. Doktor Ali, "Toptan şekilde kit satma işinde değiliz. Yaptığımız şey hastalarımız için eksiksiz bir hizmet hazırlamak" ifadelerini kullandı.

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Uyanıklığın böylesi! Zenginlere coronavirüs testi satıp servet kazandı
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