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Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranı yüzde 1,4 olarak hesaplandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıkış noktası olan 'in Vuhan kentinde virüsten ölüm oranının yüzde 1,4 olduğu bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:18 ABONE OL
Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranı yüzde 1,4 olarak hesaplandı

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Vuhan'daki son vakalara odaklanılarak bir hesaplama yapıldı.

Araştırmada Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.

Yine yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi.

Çinli yetkililer daha önce yeni tip koronavirüsten ölüm oranını ortalama yüzde 2 ila 3 olarak açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

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Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranı yüzde 1,4 olarak hesaplandı
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