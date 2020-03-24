ABD'li 3 yayın kuruluşundan çalışma izinlerinin iptaline ilişkin Çin'e açık mektup

ABD'li 3 büyük gazetenin yayıncıları, ABD vatandaşı çalışanlarının çalışma izinlerini iptal edeceğini açıklayan Çin'e, bu kararından geri dönmesi çağrısında bulundu. New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal gazetelerinin yayıncıları, internet üzerinden gönderdikleri açık mektupta Çin'den, ülkedeki birçok muhabirinin çalışma iznini iptal etme kararından vazgeçmesini talep etti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret ederek bu durumun en çok ihtiyaç duyulan zamanda bilgiye erişimi tehdit edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Mektupta, "(ABD'nin Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalara karşı yapılan) Bu hamle, her koşulda protesto edeceğimiz bir şey ancak dünya bu hastalığı kontrol etme mücadelesini, güvenilir haber ve bilgi akışının serbest olmasını gerektirecek çabayı sürdürürken, bu durum benzersiz şekilde zarar verici ve pervasızca." ifadesi kullanıldı.

Medyanın, tehlikeli bir anda dünyayı kritik bilgiden mahrum bırakma tehdidi altında, Çin ve ABD hükümetleri arasındaki diplomatik anlaşmazlıkta çok taraflı zarar gördüğü yorumu yapılan mektupta yayıncılar, Çin hükümetini bu kararı iptal etmeye ve "Çin'deki bağımsız haber kuruluşlarına yönelik giderek artan baskıyı azaltmaya" çağırdı.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ülkesinin kararının "ABD'deki Çinli medya kuruluşlarına yönelik mantıksız baskıya karşı gerekli önlem" olduğunu belirterek, Amerikalı gazetelerin, şikayetlerini ABD hükümetine yapmaları gerektiğini söyledi.

ÇİN'DEN 3 MEDYA KURULUŞUNUN ABD'Lİ ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA İZNİNİ İPTAL ETME KARARI

ABD yönetiminin, Yabancı Misyon Yasası kapsamına alındığı açıklanan Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Şinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosuna yönelik yeni kısıtlamalarının ardından Çin hükümeti, 17 Mart'ta ülkedeki 3 medya kuruluşunun ABD'li çalışanlarının çalışma iznini iptal etme kararı almıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ve çalışma izinleri 2020 sonundan önce dolan ABD'li gazetecilerin basın kartlarını 10 gün içinde iade etmelerini istemişti.

Çin hükümeti, bu gazetecilerin Çin ana karasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi veya Makau Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirmişti.