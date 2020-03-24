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'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

'da 2 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.3.2020 08:09 ABONE OL
Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir." dedi.

Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türk'ün tedavi gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Belçika'nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur'un da Kovid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

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Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
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