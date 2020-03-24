Çekya’da mahsur kalan 9 Türk yurda dönüyor

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-19 salgını nedeniyle sınırların kapanmasıyla birlikte Çekya'da mahsur kalan 4'ü TIR şoförü 9 Türk vatandaşının yurda dönüşü için çalışma başlatıldı. Bir süre önce Çekya'nın başkenti Prag'a giden 9 Türk'ü ailelerine ulaştırmak amacıyla devreye giren Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, sorunun en kısa sürede çözüleceğini belirtti.Bir an önce Türkiye'ye dönmek istediklerini söyleyen TIR şoförleri, "Ekmek parası için gittiğimiz ülkede mahsur kaldık. Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce arayıp moral verdiler. Büyükelçilik bizleri ülkemize götürmek için çalışma yapıyor. Sahipsiz olmadığımızı görmek bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandılar.Almanya sınırı ve çevre ülkelerin sınırlarının Çekya tarafından karşılıklı olarak kapatılmasından dolayı TIR şoförlerinin de dahil olduğu 9 Türk vatandaşının Rusya üzerinden yurda getirileceği öğrenildi.