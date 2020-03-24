Cezaevi firarisinin zehir serası basıldı! Uyuşturucu serası!

İstanbul Emniyeti, Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 41 yaşındaki B.B.'yi yakaladı. Bir akaryakıt istasyonunda duraklama yapan B.B.'nin aracını takibe alan İstanbul Polisi, arabayı takip ederek Pendik İlçesi Harmandere Caddesi üzerinde durdurdu. Araçın içerisinde bulunan B.B. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde imalatı, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından dolayı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 12 suç kaydı bulunan B.B.'nin cezaevi firarisi olduğu ve geçmişte işlediği suçlardan dolayı 14 yıl bir ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Arandığı ortaya çıkan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

12 SUÇTAN KAYDI VAR

Şüpheli B.B.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, altı mermi, sahte nüfus cüzdanı, 237 gram "Marihuana" ismi verilen uyuşturucu madde, 72 Hint Keneviri fidesi, 46 kök Hint Keneviri, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 630 lira, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Özel olarak ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma sistemi kurulan adresin Hint Keneviri yetiştirilmek üzere seraya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı. İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.