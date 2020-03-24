SON DAKİKA HABER: Corona virüsü ile ilgili korkunç açıklama! Vuhan’daki pazardan daha tehlikeli virüs gelecek

Tüm dünya üzerinde etkisini göstermeye devam eden corona virüsü salgını bilindiği üzere Çin'in Vuhan kentinden yayıldı. İlk olarak 12 Aralık tarihinde bir hayvan pazarında rastlanan bu virüs, kısa süre içerisinde tüm dünyada görüldü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. Virüsün etkileri dünya üzerinde her geçen gün artarken, şuana kadar 16 bin 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Toplamda 380 binden fazla enfektenin bulunduğu salgın ile ilgili uzmanlar tarafından yapılan o açıklama ise şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ KORKUTAN AÇIKLAMA!

Henüz corona virüsü salgınının etkisi dünya çapında artmayı sürdürürken, uzmanlar "sırada ne var" sorusunu sormadan edemiyor. Bir sonraki salgın, corona virüsünden bile rahatsız edici olabilir.