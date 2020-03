Dünya karantinada

Corona virüsü salgını dünyayı ele geçirdikçe, ülkeler giderek daha sıkı önlemler almaya başladı. Karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulayan ülke sayısı arttı. İşte dünyada alınan koronavirüs önlemleri:

* Vaka sayısı 35 bin 255'e, ölü sayısı 473'e ulaşan ABD'de nüfusun üçte biri, yani yaklaşık 100 milyon kişi karantinada. 4 büyük eyalette ise ordu sokağa indi. Evden çıkmanın yasaklandığı New York, Kaliforniya, Illinois, Connecticut ve New Jersey eyaletlerine Ohio ve Louisiana eklendi.

* Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgının önlenmesi için bir dizi yeni önlem alındığını açıkladı. Halka açık alanlarda kişiler arasında 1.5-2 metre mesafe bırakılması şartı getirilirken, iki kişiden fazla kişinin toplanması yasaklandı.

* Avustralya'da bugünden itibaren zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar hariç tüm iş yerleri kapatılacak.

* Yeni Zelanda'da yarından sonra zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasaklanacak.

* İngiltere'de ölenlerin sayısı 54 artarak 335'e çıktı. Hükümet koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini yakma planından vazgeçti.

* 860 can kaybının yaşandığı Fransa'da sokağa çıkma yasağının uzatılması bekleniyor. Ordu sahra hastanesi kurmaya başladı.







* İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin en fazla olduğu Madrid'de cesetler bir alışveriş merkezinin buz pistinde bekletilecek.

* Hindistan'da 425'i bulan vaka sayısı ve 8 kişinin ölmesi nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

* Pakistan'da büyük şehirlerdeki pazar alanları ve halka açık yerler kapatılıyor. Sindh eyaleti dün gece yarısı itibariyle iki hafta tecrit altına alındı.

* Suudi Arabistan'da dünden itibaren 21 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

* Birleşik Arap Emirlikleri tüm uçak seferlerini 2 hafta süreyle durduracak.

* Hong Kong'ta yaşamayanlar yarından itibaren 14 gün bölgeye alınmayacak.

* Rusya'nın başkenti Moskova'da 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkmaları yasaklandı.

* Yunanistan'da bugün saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.

* Venezuela'da tüm ulaşım ve ticari faaliyet sınırlandırıldı. Yiyecek üreten ve dağıtan, güvenlik, sağlık, ulaşım ve basın çalışanları hariç tutuldu. Hava ve uzun mesafeli kara ulaşımı yolculukları iptal edildi.







İnsanlar eve kapanınca sokaklar hayvanlara kaldı. Japonya'da Nara Parkı'nda "kutsal elçiler" olarak kabul edilen geyikler parktan çıkarak özgürce sokaklarda dolaştı. İtalya'da ise koyunlar, domuzlar ve atlar sokaklara indi. Uzun yıllar sonra ilk kez balıklar yavrularıyla birlikte Venedik Kanalı'nda görüldü, kuğular geri döndü.

AVRUPA'NIN CORONAVİRÜS SALGINI İLE İMTİHANI! İTALYA ÖRNEĞİ BİZE NE SÖYLÜYOR?

DÜNYADAN CORONA VİRÜSLE İLGİLİ ŞOK GÖRÜNTÜLER GELMEYE DEVAM EDİYOR! HASTALAR YERLERDE YATIYOR...