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corona virüse yakalandı!

Coronavirüs salgını Finlandiya'yı da vurdu. Nobel ödüllü Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari,2008 yılında Ödülü alan Eski Cumhurbaşkanı'nın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 17:22 ABONE OL
Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı corona virüse yakalandı!

Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, 2008 Nobel Barış Ödüllü Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "23 Mart'ta enfeksiyon olduğu doğrulandı. Ahtisaari'nin durumu iyiye gidiyor" ifadeleri kullanıldı.

2008 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

82 yaşındaki Ahtisaari, 1 Mart 1994 -1 Mart 2000 yılları arasında Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürmüştü. Ahtisaari, başta Kosova olmak üzere, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya'da birçok sorunun çözümü sürecinde üstlendiği arabuluculuk görevinden dolayı 2008 Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.

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Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı corona virüse yakalandı!
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