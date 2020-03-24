Harvey Weinstein Kovid-19’a yakalandı

Tecavüz ve taciz suçlamasıyla cezaevinde olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, koronavirüse yakalandı. 23 yıl hapse mahkum edilen Weinstein'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Reuters haber ajansının bir hapishane yetkilisine dayandırdığı habere göre, 68 yaşındaki Weinstein hapishanede karantina altına alındı. Aynı cezaevinde bir mahkumda daha koronavirüs olduğu saptandı. Weinstein'in avukatı henüz kendilerine bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığını söyleyerek net bir bilgi vermedi. Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden çarşamba günü maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edilmişti.