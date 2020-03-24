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İngiliz hükümeti strateji değiştirdi! Basın böyle gördü: "Özgürlüğün sonu"

coronavirüsün nasıl yayıldığı, salgınla nasıl baş edileceği, İngiltere'de kaç kişinin öleceğine ilişkin modellemeler yapan araştırmacıların bulgularının ardından strateji değişikliğine gitti. Daha önce 'sürü bağışıklığı'nı öneren İngiltere'nin coronavirüse karşı aldığı tedbirler İngiliz gazetelerde "Özgürlüğün sonu" ve "Tecrit" manşetleriyle duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.3.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:37 ABONE OL
İngiliz hükümeti strateji değiştirdi! Basın böyle gördü: Özgürlüğün sonu

6.726 vakasının bulunduğu bugüne kadar 336 kişinin coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği 'de sürü bağışıklığı sisteminden vazgeçildi. İngiltere'de gazeteler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını durdurmak için alınan kısmi sokağa çıkış yasağını "Özgürlüğün sonu" ve "Tecrit" manşetleriyle duyurdu.

İngiliz gazetelerinin manşetinde, Başbakan Boris Johnson'ın sokağa çıkışa sınırlama getirilmesi ile marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılması yönündeki önlemler yer aldı.

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İngiliz hükümeti strateji değiştirdi! Basın böyle gördü: "Özgürlüğün sonu"
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