İngiliz hükümeti strateji değiştirdi! Basın böyle gördü: "Özgürlüğün sonu"

6.726 coronavirüs vakasının bulunduğu bugüne kadar 336 kişinin coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İngiltere'de sürü bağışıklığı sisteminden vazgeçildi. İngiltere'de gazeteler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını durdurmak için alınan kısmi sokağa çıkış yasağını "Özgürlüğün sonu" ve "Tecrit" manşetleriyle duyurdu.

İngiliz gazetelerinin manşetinde, Başbakan Boris Johnson'ın sokağa çıkışa sınırlama getirilmesi ile marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılması yönündeki önlemler yer aldı.