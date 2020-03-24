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'de kaynaklı 2. ölüm! Ülkedeki vaka sayısı bin 656

salgını nedeniyle 'de 2. ölüm meydana geldi.Ülke genelinde bin 656 corona virüs vakası bulunuyor. Edinilen habere göre; 67 yaşındaki bir kadın başka bir hastalık nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Covid-19 teşhisi konulan kadın durumunun kötüleşmesinin ardından hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.3.2020 17:33 ABONE OL
İsrail'de corona virüs kaynaklı 2. ölüm! Ülkedeki vaka sayısı bin 656

İsrail'de 67 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 67 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, başka bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran söz konusu kadının yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 taşıdığının tespit ediliği ve durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de böylece koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedilmiş oldu.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede tespit edilen koornavirüs vaka sayısı ise 1656'ya ulaştı.

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İsrail'de corona virüs kaynaklı 2. ölüm! Ülkedeki vaka sayısı bin 656
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