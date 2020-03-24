İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 1656'ya yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 214 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1656'ya çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 31'nin durumunun ağır olduğu, 49 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

