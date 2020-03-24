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'ta terör soruşturması kapsamında 3'ü muhtar 77 kişi hakkında işlem yapıldı

'ta yürütülen terör soruşturmaları kapsamında 3'ü köy muhtarı 77 kişi hakkında işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevruz Bayramı kutlamaları ve öncesinde bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:46 ABONE OL
Muş'ta terör soruşturması kapsamında 3'ü muhtar 77 kişi hakkında işlem yapıldı

Muş'ta terör soruşturması kapsamında 3'ü muhtar 77 kişi hakkında işlem yapıldı Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'nın kutlamaları bahane ederek halkın huzur ve güvenliğini provoke edecek faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar neticesinde, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarından Bulanık ilçesinde 3 köy muhtarı, eski köy muhtarı, 2 eski belediye başkanı, belediye encümeni ve siyasi parti gençlik kolları başkanı hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adli işlem yapılan 3 köy muhtarının görevlerine son verilmiştir. Ayrıca, 21 Mart günü Nevruz kutlamalarını bahane ederek terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak maksadıyla lastik yakarak slogan atan 29 kişi ile sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 40 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır."

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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