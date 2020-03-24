Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun koronavirüs testi negatif çıktı

Suriye'de resmi temaslarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyete, dönüşte, özel uçakta koronavirüs testi yapıldı.

TÜM EKİP NEGATİF ÇIKTI!

Şoygu'nun ve ona eşlik eden tüm ekibin testinin negatif çıktığı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı haber kanalı Zvezda TV'nin paylaştığı görüntülerde, Şoygu'nun testlerinin uçakta yapıldığı görüldü.

RUSYA'DA 438 VAKA BULUNUYOR

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 71 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 438'e ulaştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu değerlendirdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu savunan Mişustin, "Rusya'da koronavirüsle ilgili durum diğer ülkelerdeki kadar kötü değil. Alınan önlemler zaman kazanmamızı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da 71 kişide daha virüs tespit edildiğini belirten Mişustin, vaka sayısının 438'e yükseldiğini, diğer yandan 17 kişinin iyileştiğini duyurdu.