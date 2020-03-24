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- Çin'de belirtileri corona ile aynı olan ortaya çıktı! İlk ölüm duyuruldu; hantavirüs nedir?

Kemirgen hayvanlardan insanlara bulaşıyor; değil ! Dünyanın farklı bölgelerinde corona virüs yüzünden can kaybı sayısı giderek artıyor. İtalya'da 6.077, Çin'in Hubei eyaletinde 3.160, İspanya'da 2.318, İran'da 1.934, Fransa'da 869 olmak üzere toplamda 16.767 kişi hayatını kaybetti. Bilim insanları yine Çin'de yeni bir virüsün ortaya çıktığını açıkladı. Shandong eyaletinde otobüste hayatını kaybeden kişinin testlerinde hantavirüs saptandı! Hantavirüs nedir sorusu da en çok aranan konular arasında yer aldı. İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 14:43 ABONE OL
SON DAKİKA - Çin'de belirtileri corona ile aynı olan hantavirüs ortaya çıktı! İlk ölüm duyuruldu; hantavirüs nedir?

Corona virüsün ardından bu kez de tehlikesi ortaya çıktı! Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıkan İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da, ABD'de, İngiltere'de, Yunanistan'da ve ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüsün tedavisi için geniş çaplı araştırmalar yapılırken hantavirüs adı verilen virüs dünyayı harektelendirdi. İHA tarafından Pekin'den geçilen haberinin ayrıntıları ve 'hantavirüs nedir' sorusunn yanıtı haberimizde...

Çin'de korona virüsünün ardından yeni virüs oraya çıktığı ifade ediliyor. Ülkenin Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi.

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SON DAKİKA - Çin'de belirtileri corona ile aynı olan hantavirüs ortaya çıktı! İlk ölüm duyuruldu; hantavirüs nedir?
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