SON DAKİKA - Çin'de belirtileri corona ile aynı olan hantavirüs ortaya çıktı! İlk ölüm duyuruldu; hantavirüs nedir?

Corona virüsün ardından bu kez de hantavirüs tehlikesi ortaya çıktı! Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıkan İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da, ABD'de, İngiltere'de, Yunanistan'da ve ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüsün tedavisi için geniş çaplı araştırmalar yapılırken hantavirüs adı verilen virüs dünyayı harektelendirdi. İHA tarafından Pekin'den geçilen son dakika haberinin ayrıntıları ve 'hantavirüs nedir' sorusunn yanıtı haberimizde...

Çin'de korona virüsünün ardından yeni virüs oraya çıktığı ifade ediliyor. Ülkenin Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi.