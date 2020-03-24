Son dakika: Fransa coronavirüs karışıklığı! Doktorlar isyan bayrağını açtı: Kendimizi kurban edemeyiz...

Fransa'da korona virüsünden hayatını kaybeden doktorların sayısının 5'e yükselmesi doktorları isyan ettirdi. Virüs nedeniyle riskli ve yoğun çalışma temposunda olan sağlık çalışanları "Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız" diyerek hükümetten durum hakkında daha net bilgi istedi.

Fransa'da korona virüsü ile mücadelesini sürdürürken en riskli ve yoğun çalışmayı sunan sağlık çalışanları isyana başladı. Ülkede 5 doktorun virüs sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine sağlık çalışanları hükümete tepki gösterdi. "Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız" diyen sağlık çalışanları hükümetten hasta olan personel sayısı ve virüsün riskleri ile ilgili saydam bilgi istedi.

Hasta personellere "mesleki hasta" statüsü verilmesini ve bu statüye dayalı özel sosyal hakların tanınmasını talep eden sağlık çalışanları hükümetin yeterince bilgilendirme yapmadığını dile getirdi.

Öte yandan Fransa'da korona nedeniyle son bir haftada 60, 68 ve 70 yaşlarında üç aile hekimi, 68 yaşında bir acil doktoru ve 66 yaşında bir jinekolog doktor hayatını kaybetti.

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FRANSA'DA BİLANÇO

Fransa'da şu ana dek yapılan testlerin sonuçlarına göre 20 bin 149 vaka tespit edildi. 860 kişi ise hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında 5 doktor da yer alıyor.