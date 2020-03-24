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SON DAKİKA: corona virüsü nasıl yendi? Üniversite öğrencisinden sürece ilişkin önemli detayları paylaştı...

’de ortaya çıkarak tüm dünyaya akıllara durgunluk veren bir hızla yayılan corona virüsü ile ilgili ajanslara son dakika haberleri düşmeye devam ederken enfeksiyona ilişkin sevindirici haberler de geliyor. Çin’le birlikte koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında olan ’nin coronavirüse karşı verdiği savaşta kazanan taraf olmasıyla birlikte, ülkenin bu başarıya nasıl imza attığı da herkes tarafından merak ediliyor. Güney Kore’de yaşayan üniversite öğrencisi , katıldığı bir canlı yayında ülkesinde yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken detaylara değindi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.3.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 20:39 ABONE OL
SON DAKİKA: Güney Kore corona virüsü nasıl yendi? Üniversite öğrencisinden sürece ilişkin önemli detayları paylaştı...

Tüm dünyada akılalmaz bir hızla yayılarak enfekte ettiği ülkelerde ölümlere yol açan corona virüsü ile ilgili sevindirici son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'le birlikte coronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasındaki Güney Kore, ölümcül enfeksiyona karşı verdiği mücadelede kazanan taraf oldu. Ülkenin bu mücadelede neler yaptığı ve bu önemli başarıya nasıl ulaştığı ise tüm dünya tarafından merak ediliyor. Güney Kore'de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon ülkesinde koronavirüse karşı verilen mücadelenin detaylarını katıldığı canlı yayında tek tek anlattı. İşte son dakika haberinden satırbaşları…

"30. VAKAYA KADAR..."

Güney Kore'de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak ülkesinin corona virüsü nasıl yendiğini anlattı. Kwon "Koronavirüs bize geldiğinde ne olduğunu tam bilemiyorduk. Çin'in gerçekleri söylemediğini düşünüp endişelendik. 30. vakaya kadar kontrolü tutuyorduk ama 31. vaka nereye gittiğini sakladığı için birden bin kişiye kadar vaka sayısı çıktı. Devletin bize duyurduğu bilgilere güvenip her şeyi açık tuttuk...

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SON DAKİKA: Güney Kore corona virüsü nasıl yendi? Üniversite öğrencisinden sürece ilişkin önemli detayları paylaştı...
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