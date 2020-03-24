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HABERİ: Corona kabusu 5 kişilik aileyi vurdu! Hepsinde corona virüs belirtileri farklı çıktı!

salgını ile ilgili haberleri tüm dünyadan gelmeye devam ediyor. Öte yandan corona virüsü belirtileri herkeste farklı semptomların ortaya çıkmasına neden olmaya başladı. Bu örneklerden biri de 29 yaşındaki oldu. Halkla ilişkiler uzmanı Güney Londra'da yaşayan genç kadın aile yemeği sonrası hastalandı. Sonrasında kardeşi, annesi, üvey babası ve kız kardeşinin de peş peşe corona virüse yakalandığını öğrendi. Bütün aile üyelerinde corona virüsü belirtileri farklı semptomlar halinde ortaya çıkmasından dolayı tam olarak ne olduğunu anlayamayan genç kadın durumun ciddiyetini sonradan fark etti. Corona virüs belirtileri arasında yer alan yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerin yanı sıra tat ve koku alma duyusunda eksiklikler yaşadığını belirten genç kadın koronavirüs kabusunu böyle anlattı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 24.3.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 12:27 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Corona kabusu 5 kişilik aileyi vurdu! Hepsinde corona virüs belirtileri farklı çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona kabusu hakkında haberleri gelmeye ediyor. Son olarak bir örnekte İngiltere'nin Güney Londra kentinden geldi. Güney Londra'daki Balham kentinde yaşayan 29 yaşında halkla ilişkiler uzmanı ve bir aile yemeği sonrasında hastalanıyor. Sonrasında aile üyelerinin hepsinin de sırasıyla hastalandığı belirtiliyor. Yapılan testler sonucunda corona virüse yakalandığı ortaya çıkan aile bu kabusu şu sözlerle özetliyor: "Bu hafta sonu Londra'da buluşan arkadaş gruplarını gördüğümde, bir an önce evlerine gitmelerini, kendilerini ve başkalarını riske atmayı bırakmalarını söylemek istedim. Çünkü bundan sadece iki hafta önce ben de onlar gibiydim. Erken kutlama yapmak ve bir Anneler Günü yemeği yemek için Suffolk'ta ailemi ziyaret etmeyi düşünüyordum." belirtileri tüm aile üyelerinde farklılık gösterirken aile yemeği sonrası yaşanan kabus herkesi hüzne boğdu.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA HABERİ: Corona kabusu 5 kişilik aileyi vurdu! Hepsinde corona virüs belirtileri farklı çıktı!
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