SON DAKİKA HABERİ: Corona kabusu 5 kişilik aileyi vurdu! Hepsinde corona virüs belirtileri farklı çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona kabusu hakkında son dakika haberleri gelmeye ediyor. Son olarak bir örnekte İngiltere'nin Güney Londra kentinden geldi. Güney Londra'daki Balham kentinde yaşayan 29 yaşında Isla Haslam halkla ilişkiler uzmanı ve bir aile yemeği sonrasında hastalanıyor. Sonrasında aile üyelerinin hepsinin de sırasıyla hastalandığı belirtiliyor. Yapılan testler sonucunda corona virüse yakalandığı ortaya çıkan aile bu kabusu şu sözlerle özetliyor: "Bu hafta sonu Londra'da buluşan arkadaş gruplarını gördüğümde, bir an önce evlerine gitmelerini, kendilerini ve başkalarını riske atmayı bırakmalarını söylemek istedim. Çünkü bundan sadece iki hafta önce ben de onlar gibiydim. Erken kutlama yapmak ve bir Anneler Günü yemeği yemek için Suffolk'ta ailemi ziyaret etmeyi düşünüyordum." Corona virüsü belirtileri tüm aile üyelerinde farklılık gösterirken aile yemeği sonrası yaşanan kabus herkesi hüzne boğdu.

İşte son dakika haberinin detayları!