Son Dakika Haberi: Corona virüsü ne zaman bitecek? Nobel Ödüllü bilim insanı flaş corona virüsü açıklaması!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın teyakkuza geçtiği salgında şuana kadar 16 bin 500'den fazla insan hayatını kaybederken, 380 binden fazla ise enfekte bulunuyor. Virüsün ne zaman biteceği konusu yine merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak, şimdi de Nobel Ödüllü bilim insanından Corona virüs açıklaması geldi. Nobel insanı Michael Levitt, corona virüsü ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını verdi.

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK?

Tüm dünya alarma geçmiş durumdayken, şimdi de Nobel Ödüllü bilim insanından Corona virüs açıklaması geldi.