Son Dakika Haberi: Corona virüsü nedeniyle morglarda yer kalmadı... O ülkede cesetleri buz pistine götürdüler!

İspanya'da corona virüsü nedeniyle sağlık sistemi kilitlenmiş durumda. Corona virüsü kaynaklı ölümlerin artması sonrası morglarda yer kalmadı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sağlık koruma malzemesi eksikliğinden dolayı Madrid Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemini gerçekleştirmeyi durdurduğunu açıkladı. Almeida, Kovid-19'dan Madrid'de her gün ortalama 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, Sağlık Bakanlığının kendilerine acil destek vermesi gerektiğini, aksi taktirde hizmet veremeyeceklerini söyledi.

İspanya resmi haber ajansı EFE de Kovid-19'dan ölen ve defnedilemeyen cesetlerin kentteki "Palacio de Hielo" (Buz Sarayı) adlı bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan buz pistine konulacağını yazdı.

İşte buz pistinden ilk görüntüler ve olayla ilgili detaylar...