Son Dakika Haberi | KKTC’de ana haber spikeri canlı yayında öksürmeye başladı... Gerçek ortaya çıktı!

Kıbrıs'ta yayın yapan bir televiyon kanalının haber kuşağında kısa ilginç bir olay yaşandı. KKTC'nin özel kanallarından biri olan Genç TV'de ana haber bültenini sunan Burhan Canbaz'ın ağzına canlı yayında sinek kaçtı. Bir iki kez sineği ağzından üfleyerek atmaya çalışan Canbaz başarılı olamadı. Sinek boğazına kaçtıktan sonra öksüren spiker, daha sonra haber sunmaya devam etti.

KKTC'de haber spikerinin ağzına sinek kaçtığı anlar böyle kaydedildi | Video

Olayın sonrasında canlı yayında açıklama yapan Burhan Canbaz, "Kusura bakmayın zaman zaman canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. Stüdyoda bir sinekten kaynaklanan bir durum oldu" dedi.