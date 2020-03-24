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Son Dakika Haberi | ’de ana haber spikeri canlı yayında öksürmeye başladı... Gerçek ortaya çıktı!

'den dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Ülkede yayın yapan bir TV kanalının haber programında, sunucu isim talihsiz bir olay yaşadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan 'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı. Spiker zor anlar yaşadı. İşte canlı yayında yaşanan korkutan olay ile ilgili detaylar ve onlara ait görüntüler...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 11:01 ABONE OL
Son Dakika Haberi | KKTC’de ana haber spikeri canlı yayında öksürmeye başladı... Gerçek ortaya çıktı!

Kıbrıs'ta yayın yapan bir televiyon kanalının haber kuşağında kısa ilginç bir olay yaşandı. KKTC'nin özel kanallarından biri olan Genç TV'de ana haber bültenini sunan Burhan Canbaz'ın ağzına canlı yayında sinek kaçtı. Bir iki kez sineği ağzından üfleyerek atmaya çalışan Canbaz başarılı olamadı. Sinek boğazına kaçtıktan sonra öksüren spiker, daha sonra haber sunmaya devam etti.

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Olayın sonrasında canlı yayında açıklama yapan Burhan Canbaz, "Kusura bakmayın zaman zaman canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. Stüdyoda bir sinekten kaynaklanan bir durum oldu" dedi.

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Son Dakika Haberi | KKTC’de ana haber spikeri canlı yayında öksürmeye başladı... Gerçek ortaya çıktı!
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