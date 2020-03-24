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haberi: Dünya bu haberi konuşuyor, harekete geçildi! tedavisinde dünyayı umutlandıran gelişme yaşandı!

Dünyanın ortak gündem konusu olan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 340 binden fazla insanda görülen corona virüsü nedeniyle 15 bine yakın insan hayatını kaybetti. Ölü ve vaka sayılarındaki durdurulamaz artış nedeniyle salgının merkez üssü İtalya olurken, aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, ’da araştırmacılar Ebola virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürre karşısındaki etkinliğini kanıtlamak için klinik çalışmalara başlıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.3.2020 07:06 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 07:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor, harekete geçildi! Corona virüsü tedavisinde dünyayı umutlandıran gelişme yaşandı!

salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 340 binden fazla insanda görülen corona virüsü nedeniyle 15 bine yakın insan hayatını kaybetti. Son olarak 'daki araştırmacılardan, henüz kesin tedavisi bulunmayan korona virüsüne dair umut olabilecek bir açıklama geldi. Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezi Başkanı Norio Omagari, Ebola Virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürrenin tedavisindeki etkinliğini araştırmak üzere klinik çalışmalara başlanacağını açıkladı.

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Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor, harekete geçildi! Corona virüsü tedavisinde dünyayı umutlandıran gelişme yaşandı!
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