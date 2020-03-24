Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor, harekete geçildi! Corona virüsü tedavisinde dünyayı umutlandıran gelişme yaşandı!

Corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 340 binden fazla insanda görülen corona virüsü nedeniyle 15 bine yakın insan hayatını kaybetti. Son olarak Japonya'daki araştırmacılardan, henüz kesin tedavisi bulunmayan korona virüsüne dair umut olabilecek bir açıklama geldi. Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezi Başkanı Norio Omagari, Ebola Virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürrenin tedavisindeki etkinliğini araştırmak üzere klinik çalışmalara başlanacağını açıkladı.