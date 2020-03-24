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Son Dakika Haberler | ilacı diye yanlış ilaç içti... Kendisi öldü, eşi yoğun bakımda!

Son Dakika Haberi... Başkanı ’ın yaptığı bir ilaç duyurusu, bir kişinin ölümüne bir kişinin de komaya girmesine neden oldu. ABD sağlık otoriteleri tarafından tedavisinde kullanılması için onaylandığı iddia edilen bir ilaç dünya gündemine bomba gibi düştü. COVID-19 tedavisi için klorokin ve hidroksiklorokin ilaçlarının ABD sağlık otoritleri tarafından onaylandığını söyleyen Trump, hastalara bu ilaçları içmesini tavsiye etti. Trump “Güzel kısım, bunları içeren ilaçlar uzun zamandır varlığını sürdürüyor, bu yüzden eğer işler planlandığı gibi gitmezse, bu ilaç kimseyi öldürmeyecektir” demişti. Corona virüsüne yakalanan bir adam ve eşi, Trump’ın söylediği klorokin fosfat içeren bir ilaç yerine balıklardaki parazitleri tedavi etmek için kullanılan başka bir ilacı içtikten sonra adeta facia yaşandı. İşte son dakika haberinin detaylar…

Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 14:11 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Corona virüsü ilacı diye yanlış ilaç içti... Kendisi öldü, eşi yoğun bakımda!

Corona virüsü, dünya genelinde hızla yayılırken, endişe verici haberlerin yanında tedavisi ve aşısı ile ilgili olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle, favipiravir isimli bir ilacın Çin'deki hastalara iyi geldiği ortaya çıktıktan sonra birçok hastanın tedavisini hızlandırmak için bu ilaç kullanılmaya başlandı. Bu iyi gelişmelerin yanında, yanlış bilgiler ve bilinçsiz ilaç kullanımı da ölüm riski artırabiliyor. Arizona'da bir adam ve karısı corona virüse yakalandı. Sonrasında, Başkanı Trump'ın tavsiye ettiği ve onaylı olduğu iddia edilen bir ilacı kullanmak istedi.

BAŞKA FORMDA BİR İLAÇ İÇMİŞLER!

Klorokin fosfat içeren ilacı kullandıktan belli bir süre sonra adam öldü ve karısı yoğun bakıma alındı. Çiftin, klorokin fosfatın ilaç formu yerine, balıktaki parazitleri tedavi etmek için kullanılan bir klorokin fosfat ürünü yuttuğu ortaya çıktı.

İşte dehşet verici haberin detayları...

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Son Dakika Haberler | Corona virüsü ilacı diye yanlış ilaç içti... Kendisi öldü, eşi yoğun bakımda!
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