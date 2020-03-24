Son dakika: Hollanda'da corona virüs yüzünden ölenlerin sayısı 276'ya yükseldi! Son 24 saatte arttı...

Hollanda Sağlık Bakanı tarafından açıklanan bilgilere göre Hollanda'da corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı oldukça arttı. Buna göre, ülkede salgında dün 213 olan ölü sayısı 276'ya, 4 bin 749 olan vaka sayısı da 811 artışla 5 bin 560'a çıktı. RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, böylece ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısının kayda geçtiği ifade edildi.

Hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olduğu belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 1495 kişinin hastaneye kaldırıldığı, ölenlerin 55 ila 97 yaşlarında olduğu kaydedildi.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM!

Dünya genelinde corona virüs testi pozitif çıkan insan sayısı 400 bine yaklaştı. Yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 17.159 oldu. Bugüne kadr 60 bini Çin'in Hubei kentinde olmak üzere 102 bin kişi de hastalıktan kurtuldu.