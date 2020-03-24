“Virüs Çin’de ortaya çıkmadan önce vardı”

İtalyan doktor Giuseppe Remuzzi, Kovid-19'un bilinenden daha önce ortalıkta dolaştığını söyledi. Mario Negri Farmakolojik Araştırma Enstitüsü direktörü Remuzzi, Kovid-19'dan en çok etkilenen bölge olan Lombary'de kasım ve aralıkta yaşlılarda çok fazla ve sıra dışı zatürre ölümlerinin yaşandığına dikkat çekti. Remuzzi bu durumun Kovid-19'un Çin'de ortaya çıktığını fark etmemizden önce virüsün ortalıkta dolaştığını gösterdiğini dile getirdi. Lombardiya Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Antoni Pesenti ise virüsün sadece yaşlıları etkilediği inancının doğru olmadığını belirterek, "Yoğun bakım ünitesindeki hastaların yarısı 65 yaşın altında. 20'li ve 30'lu yaşlarda olan hastalarımız var. Yaşlılar kadar ağır durumdalar" dedi. DIŞ HABERLER