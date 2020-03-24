Corona virüsü önlemlerinde Avrupa başarısız oldu

Çin, Japonya, Singapur, Tayvan, Hong Kong... Asya'da corona virüsü salgını birçok ülke ve bölgede kontrol altına alınıyor. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere... Batı'da ise corona virüsü salgını her gün kontrolden çıkıyor. İngiltere merkezli BBC sitesi "Batı'nın Asya'dan öğrenmesi gerekenler" başlığı altında haber yayınladı. Guardian gazetesindeki haberde de Avrupa'nın Asya'ya oranla yavaş kaldığı belirtildi. İşte haberlerde öne çıkan detaylar .



CİDDİ VE ÇABUK

BBC'deki haberde Asya ülkelerinin salgına karşı ciddi ve çabuk harekete geçtiği belirtildi. Asya'da alınan sert tedbirlerin ciddi ve kararlı şekilde hayata geçirdiği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden Tikki Pangestu, tedbirler konusunda İngiltere ve ABD'nin fırsatı kaçırdığını söyledi.





Güney Kore'de son 4 haftada 64 vaka ile en az corona virüsü vakası görüldü. Ülkede bu ara arabalı sinema biletleri yok satıyor.



GEÇ KALDILAR

Guardian gazetesindeki haberde de Batılı liderlerin karantina ve evden çıkmaların yasaklanması gibi kararları almakta geç kaldıkları vurgulandı. Haberde "Liderler, birkaç hafta erken harekete geçseydi, muhtemelen şu an ortaya çıkan insani trajedi ve ekonomik kayıptan daha azı ile karşı karşıya kalacaklardı" dendi. BBC'deki haberde ise Asya ülkelerinde yapılan testlerin çokluğuna da dikkat çekildi.



SOSYAL MESAFE

İngiliz basınındaki haberlerde Asya ülkelerinde sosyal mesafe ve halkın bilgilendirmenin de Avrupa'daki devletlere göre çok daha iyi olduğunun altı çizildi.



TAKİP VE İZOLASYON

BBC'deki haberde Asya'daki başarıların arkasında ayrıca takip ve izolasyonun altı çizildi. Singapur örneği verilen haberde sadece semptom gösterenlerin değil, bu kişilerle irtibat kuran herkesin takip edildiği ve toplumdan izole edildikleri belirtildi. Aynı haberde Batılı ülkelerin ise takip ve izolasyon konusunda sert uygulamaları hayata geçiremediği bildirildi.

BİR SABAH UYANDI; CORONA KABUSU HAYATINI CEHENNEME ÇEVİRDİ! TEK TEK ANLATTI...

ŞOKE EDEN CORONA VİRÜS UYARISI! EVDE KALMAZSANIZ 20 SENE DAHA...