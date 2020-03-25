108 bin kişi iyileşti

Dünya genelinde Kovid-19'a yakalanan 415 bini aşkın kişiden 108 binden fazlası iyileşti.Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı Çin'de halihazırda 81 bin 171 vaka bulunuyor. Toplam ölü sayısı 3 bin 277 olan ülkede iyileşenlerin sayısı ise 73 bin 159 oldu.Salgının ilk günlerinde yüksek ölüm rakamlarıyla gündem olan Çin'de, son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 7'ye düştü. Vuhan'ın da içinde bulunduğu Hubey eyaletindeki karantina bugün kaldırılacak. Vuhan'daki karantina ise 8 Nisan'dan itibaren kaldırılacak.Dün ayrıca İspanya'da da virüsten kurtulan ilk hastalar taburcu edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'de de yakında taburcuların başlayacağına dair müjde vermişti.Vuhan'da başladıktan sonra hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 18 bin 559'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 415 bin 113'e yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 52 kişi yaşamını yitirirken; 36 bin 331 yeni vaka tespit edildi.Dünya Sağlık Örgütü de son 24 saat içinde dünya genelinde ortaya çıkan yeni vakaların yüzde 85'inin Avrupa ile ABD'de olduğuna dikkat çekti. Açıklamada ABD'nin salgının yeni merkezi haline gelme potansiyeli taşıdığını belirtildi.