3 milyar kişi evinde

Kovid-19 nedeniyle karantina önlemleri sürüyor. Fransız AFP ajansının yaptığı hesaplamalara göre salgına karşı dünya genelinde 1.7 milyar kişi tamamen ya da kısmen evinde bulunuyor. Dünya genelinde 50'den fazla ülkede hükümetler, yaklaşık 1,7 milyar insana koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmamaları için çağrı yaptı ya da yasak getirdi. Toplam nüfusları 117 milyonu bulan en az 10 ülke ve bölgede gece sokağa çıkma yasağı getirildi. Dün akşam saatlerinde ise 1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da da 21 gün evde kalma kararı çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da halkın 'Evde kalın' çağrılarına uymamasının ardından işe gitmek zorunda olan kişiler dışında herkese sokağa çıkma yasağı getirdi.