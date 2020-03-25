51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant suçlamaları kabul etti

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, bu sabah Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.Duruşmaya Auckland kentinde tutuklu bulunduğu hapishaneden görsel-işitsel bağlantı yoluyla katılan ve tepkisiz olduğu görülen teröristin, avukatları aracılığıyla salı günü yaptığı başvuru üzerine haziran ayında görülmesi gereken duruşmanın erkene çekildiği açıklandı.Terörist Tarrant, daha önce hakkındaki suçlamaları reddediyordu.