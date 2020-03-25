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51 kişiyi öldüren terörist suçlamaları kabul etti

’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan terörist ’ın hakkındaki tüm suçlamaları kabul ettiği açıklandı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 04:52 ABONE OL
51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant suçlamaları kabul etti
Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, bu sabah Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.

Duruşmaya Auckland kentinde tutuklu bulunduğu hapishaneden görsel-işitsel bağlantı yoluyla katılan ve tepkisiz olduğu görülen teröristin, avukatları aracılığıyla salı günü yaptığı başvuru üzerine haziran ayında görülmesi gereken duruşmanın erkene çekildiği açıklandı.
Terörist Tarrant, daha önce hakkındaki suçlamaları reddediyordu.
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51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant suçlamaları kabul etti
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