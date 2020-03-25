Balkanlar’da Kovid-19 vakaları kontrollü ilerliyor

Sağlık sistemlerinin Avrupa ve Türkiye'ye göre yetersiz olduğu Balkan ülkelerinde Kovid-19 testleri kısıtlı şekilde uygulanmaya başlandı. Genç ve orta yaşlıların hafif semptomlarla evlerinde atlattığı ve sadece durumu ağır olanların hastane tedavisi gördüğü ülkelerde, vaka artış sayıları kontrollü bir şekilde ilerliyor. Alınan OHAL kararları ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonucu bu zamana kadar rakamlar Karadağ'da 29 vaka, Kosova'da 61, Arnavutluk 123 vaka 5 ölü, Kuzey Makedonya'da 148 vaka 2 ölü, Sırbistan 303 vaka 3 ölüm, Hırvatistan'da 361, Bosna Hersek'te 150 vaka, Bulgaristan'da 202 vaka 3 ölü ve Yunanistan'da ise 695 vaka 19 ölü olarak gerçekleşti.