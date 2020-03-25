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ve ’da 6 Türk koronadan öldü

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Belçika ve Fransa’da 6 Türk koronadan öldü
Belçika'da 2 Türk, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir" denildi. Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türk'ün tedavi gördüğünü ifade etti. Yine Belçika'nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur'un da Kovid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi. Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Öte yandan Fransa'da da koronavirüs nedeniyle 4 Türk vatandaşının daha hayatını kaybettiği bildirildi. Avrupa'da bugüne kadar yaşamını yitiren Türk vatandaşı sayısı 26 oldu. DIŞ HABERLER
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Belçika ve Fransa’da 6 Türk koronadan öldü
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